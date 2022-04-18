Книжный фримаркет пройдет в Вологде 19 апреля

Книжный фримаркет пройдет сразу на трех площадках в разных районах Вологды 19 апреля.

Напомним, что фримаркет – это бесплатная ярмарка, где можно обменяться: вы приносите то, чем хотите поделиться, и забираете то, что принесли другие — все бесплатно. В данном случае речь идет об обмене книгами. Вы можете принести сюда книги, которые вам больше не нужны и взамен взять книги, принесенные другими участниками.

Адреса и время проведения книжного фримаркета 19 апреля:

Центр писателя Василия Белова: Вологда, Щетинина, 5 10:00-12:00;

Городская библиотека №14 Вологда, Кубинская, 13 11:00-19:00;

Городская библиотека №18 Вологда, Гагарина, 35 11:00-19:00.

Мероприятие проводится в рамках Второго международного экологического форума, который проходит в Вологде с 18 по 24 апреля.

Возрастных ограничений нет.

Полная программа мероприятия – см. фото ниже.