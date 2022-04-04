Второй международный экологический форум начнет свою работу в Вологде 18 апреля

04.04.2022 [Общество]

В Вологде с 18 по 24 апреля пройдет второй международный форум «Экология. Город. Экономика. Люди». Об этом сегодня во время прямого эфира рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, в рамках форума Вологда первым городом в России представит экостандарт города.    

«Вологда будет первым городом в России, представившем подобный экостандарт. Мы представим его членам общественного совета города, а после форума обсудим его с жителями города. Экостандарт касается всех сфер жизни Вологды. Это часть большой работы в рамках стратегии «Эковологда-2030», — рассказал Сергей Воропанов.

В рамках форума запланировано большое количество мероприятий экологической направленности. В частности, различные лектории, воркшопы, мастер-классы, акции по сбору вторсырья и многое другое. Для всех вологжан 23 апреля на площади Революции будет работать ярмарка, где любой желающий сможет купить экологически чистые продукты, а также изделия ручной работы.

 

 

Тэги: форум, Экология, акции

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