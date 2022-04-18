Компания «Пауэрз» осуществила очередную экспортную поставку аппаратов обдувки в республику Гвинея

18.04.2022 [Новости компаний]

На одно из промышленных предприятий республики Гвинея спроектирована и поставлена партия глубоковыдвижных аппаратов паровой обдувки и целого ряда других комплектующих к системе очистки поверхностей нагрева котла утилизатора: воздуходувок уплотняющего воздуха, шкафа автоматического управления, запасных частей. Потребность в оборудовании возникла в связи с выходом из строя ранее эксплуатировавшихся аппаратов французского производства.

Аппараты обдувки изготовлены с учетом открытой компоновки котла для использования в условиях тропического климата. Очистка производится обдувочной трубой с сопловой головкой за счет использования кинетической энергии высокоскоростных струй пара, выходящих из сопел и направленных на загрязненную поверхность нагрева под давлением от 1 до 4 МПа и рабочей температурой от 340 до 400°С.

Оборудование успешно доставлено морским транспортом в Западную Африку, впереди ожидается монтаж на объекте. Напомним, это не первая поставка для данного заказчика, двумя годами ранее компания «Пауэрз» уже поставила 13 аппаратов паровой обдувки различной конструкции в республику Гвинея, которые за годы использования подтвердили свою высокую эффективность.

Компания «Пауэрз» производит глубоковыдвижные аппараты паровой обдувки, предназначенные для очистки конвективных поверхностей нагрева котлоагрегатов. Очистка происходит с помощью высокомощных струй пара, имеющих дальность от 1,5 до 12 метров; Коротковыдвижные аппараты, предназначенные для очистки наружной зоны топочного экрана с глубиной выдвижения до 0,5 метров; частично-выдвижные аппараты — для очистки водяных экономайзеров, с глубиной выдвижения от 6 до 12 метров.

А также водяные дальнобойные аппараты обдувки для очистки топочных экранов, осуществляющих струйный обмыв водой противоположной стороны топки колебательными движениями струи в сторону загрязнения по заданной траектории.

ООО «Пауэрз», 173526, Россия, г. Великий Новгород, п. Панковка, ул. Индустриальная, 20, Тел: +7 info@powerz.ru, powerz.ru

 

Тэги: Пауэрз

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