Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

27.04.2022 [Новости компаний]

Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время, поэтому пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи.

Какие же этапы нужно пройти пациенту?

  1. Прием лечащего врача (выявлено подозрение на злокачественное новообразование).

Во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления 1 день.

  1.  Прием онколога (и консультации других врачей-специалистов) должен быть проведен не позднее 3-х рабочих дней от выдачи направления. На приеме врач:
  1. Производит биопсию (забор биологического материала);
  2. Выдает направления на проведение диагностических исследований.

Сроки проведения исследований/получения заключений:

1. Цито/гистологическое исследование биологического материала — 7 рабочих дней;

2. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика), ангиография при оказании первичной медико-санитарной помощи — 7 рабочих дней.

3. Диагностические инструментальные (рентгенографические исследования, включая маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторные исследования при оказании первичной медико-санитарной помощи не более 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

В зависимости от медицинских показаний, технической возможности медицинской организации, опыта и квалификации специалиста эти исследования могут быть выполнены в медицинской организации более высокого уровня. В этом случае врач должен перенаправить пациента в подобную медицинскую организацию. При этом срок выполнения исследований должен быть соблюден.

  1. Повторный прием онколога: во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает предварительный/окончательный диагноз.
  1. Консилиум: совещание группы врачей, на котором определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).

Срок ожидания госпитализации для оказания специализированной медицинской помощи составляет 7 рабочих дней (с момента гистологической верификации или установления предварительного диагноза).

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных — 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

 

Тэги: СОГАЗ-Мед

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