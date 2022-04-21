«СОГАЗ-Мед» о женских онкологических заболеваниях

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что пациенты с впервые выявленными онкологическими заболеваниями или подозрениями на них находятся в зоне особого внимания. Страховые медицинские компании обязаны контролировать, чтобы все необходимые исследования и консультации проводились в установленный срок и помогать пациенту в своевременном получении качественной медицинской помощи. Специалисты страховой медицинской компании сопровождают пациентов с момента постановки врачом диагноза «подозрение на злокачественное новообразование» до назначения лечения, а также при нерегулярном диспансерном наблюдении у врача. Кроме того, усилен экспертный контроль за своевременностью и качеством оказания онкологической помощи.

Онкология молочных желез молодеет

За последние 10 лет отмечается рост заболеваемости, и рак молочной железы находится на 1 месте среди причин смертности женского населения. Если раньше онкология молочных желез считалась заболеванием зрелых женщин, то сейчас у этого заболевания нет возрастных особенностей.

Факторы риска развития рака молочной железы

Помимо акушерских и гинекологических факторов риска развития опухолей молочных желез, имеет значение генетическая предрасположенность и мутации определенных генов. Прохождение УЗИ молочных желез и маммографии в рамках профилактических осмотров и диспансеризации позволяет выявлять опухоли как доброкачественного, так и злокачественного характера на ранних стадиях, что крайне необходимо для своевременного назначения лечения. При наличии медицинских показаний и факторов риска развития рака молочной железы врач может дать направление на маммографию в любом возрасте независимо от периода прохождения профилактических осмотров. Кроме того, каждой женщине необходимо регулярно проводить «самообследование» молочных желез для исключения узелковых образований.

Рак шейки матки

Рак шейки матки — одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Развитие данного заболевания не связано с наследственными факторами риска. Превращение в злокачественное образование возникает на фоне доброкачественных и предраковых процессов шейки матки. Риск заболеть раком шейки матки выше при раннем начале половой жизни, частой смене партнеров, наличии инфекций половых путей, вируса папилломы человека (ВПЧ) и травматических повреждений шейки матки в родах и при абортах. Пик заболеваемости приходится на возраст до 40 лет. Поэтому обязательными профилактическими мероприятиями являются цитологическое исследование мазка на наличие атипических клеток один раз в год и кольпоскопическое исследование при изменениях специальным прибором, представляющим собой бинокуляр с освещением (аналог микроскопа).

Рак тела матки

Рак тела матки — самая частая злокачественная опухоль женских половых органов и вторая по частоте после рака шейки матки. Максимальная заболеваемость в возрастной группе 55-59 лет. К факторам риска развития данной патологии относятся отсутствие родов, эндокринно-обменные нарушения, поздняя менопауза, возраст старше 55 лет. Раннее проявление симптомов заболевания в виде кровотечения и возможность визуализации опухоли с помощью методов ультразвуковой диагностики и анализ результатов гистологического исследования материала позволяют выявить рак тела матки на ранних стадиях почти у 80% больных. Данные методы диагностики и своевременное оперативное лечение в большинстве случаев обеспечивают положительный результат лечения.

Возможные симптомы онкологических заболеваний женских половых органов

1. Кровотечения (вне менструального цикла, чаще контактные, в менопаузе)

2. Изменение общего самочувствия (слабость, усталость, дискомфорт и выделения).

3. Резкое снижение веса.

Рак яичников

Злокачественная опухоль ткани яичника характеризуется быстрым ростом и появлением метастазов. Из-за бессимптомного течения заболевания рак яичников диагностируется довольно поздно. В качестве факторов риска развития рака яичников рассматриваются: отсутствие беременностей, длительная заместительная гормонотерапия и наследственные мутации генов. Проблема своевременной постановки диагноза заключается в отсутствии характерных симптомов на ранних стадиях. Средний возраст женщин на момент постановки диагноза — 59 лет. Если появились подозрения на любую опухоль яичника, то пациентке обязательно дается направление на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для определения онкомаркеров, а затем в зависимости от результатов — на консультацию к онкологу и обязательное оперативное лечение.

Профилактика, диагностика и лечение онкологических заболеваний гарантированы бесплатно программой государственных гарантий в системе ОМС

Раннюю диагностику раковых заболеваний может обеспечить онко-настороженность самих женщин и регулярное посещение врача акушера-гинеколога даже при отсутствии симптомов заболеваний. Многие онкологические заболевания успешно поддаются лечению при обнаружении на ранней стадии. Именно на своевременное выявление и раннюю постановку диагноза направлены все мероприятия, в первую очередь диспансеризация и профилактические осмотры, которые входят в программу ОМС. В бесплатную диспансеризацию, проводимую медицинскими организациями, входят такие исследования как:

— осмотр фельдшером, врачом-гинекологом — ежегодно с 18 лет;

— взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет 1 раз в 3 года;

— маммография в возрасте от 40 до 75 лет 1 раз в 2 года;

— исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до 75 лет — ежегодно.

Диспансеризация проводится в два этапа. Если в процессе прохождения первого этапа выявляются отклонения, то пациентка направляется на дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Как пройти диспансеризацию?

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику, к которой вы прикреплены по ОМС. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. С 1 июля 2021 г. для граждан, перенесших COVID-19, предусмотрена углубленная диспансеризация с дополнительными видами исследований и консультаций врачей — специалистов. Углубленная диспансеризация проводится не ранее 60 календарных дней после выздоровления гражданина.

Предотвратить онкологическое заболевание можно, главное — вовремя обращаться к врачам. К сожалению, часто болезнь на начальных стадиях никак не проявляет себя, именно для этого нужно своевременно проходить профилактические обследования и внимательно относиться к сигналам организма.

«СОГАЗ-Мед» желает всем женщинам здоровья, красоты и благополучия.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».