Двое вологжан представляют область на Всероссийской литературной мастерской

18.04.2022 [Культура]

Устюжанка Антонида Смолина и череповчанин Павел Широглазов представляет Вологодскую область на Всероссийской литературной мастерской «Мир литературы. Новое поколение». Цель мероприятия — поддержка молодых писателей.

«Молодым писателям нужна помощь государства. Но и государству нужна ваша помощь: вашим творчеством, вашим честным, прямым словом», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин, приветствуя участников мастерской.

Мероприятие организовано Ассоциацией союзов писателей и книгоиздателей, проходит в Москве на базе академии имени Гнесиных. Включает в себя творческие семинары, лекции, мастер-классы от экспертов Союза писателей России и Союза российских писателей.

 

Тэги: книги, писатели

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