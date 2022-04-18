Полмиллиона рублей потратят вологодские чиновники на питание на своих мероприятиях

Правительство Вологодской области заключило контракт с ПАО «Северсталь» на услуги по обеспечению питанием делегаций. Сумма контракта 500 тысяч рублей.

В контракте, который был заключен 18 февраля говорится, что для оказания услуги исполнитель предоставляет помещения в центральной части Вологды. Два зала в одном здании. Первый не менее 200 кв. метров, вместимостью до 100 человек, второй не менее 60 кв. метров вместимостью до 30 человек. При проведении выездных мероприятий условия и место согласовываются дополнительно. При этом должен быть удобный подъезд к месту проведения банкета, а сам ресторан оформлен в официально-деловом стиле.

Меню завтрака, обеда и ужина включает в себя, холодные и горячие закуски, вторые горячие блюда, десерт, фрукты, горячие и холодные напитки, хлебобулочные, мучные и кондитерские изделия. Меню буфетного обслуживания включает в себя чай, кофе, соки, сливки, сахар, воду, бутерброды и кондитерские изделия.

«При оказании услуг требуется разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий, включая блюда русской национальной кухни», — говорится в контракте.

Оплата питания связанного с организацией официальных приемов от имени губернатора области составляет 2240 рублей в стуки на человека. Оплата питания, не связанного с официальным приемом для руководителей и членов делегаций иностранных государств и международных организаций составляет 1430 рублей в сутки на человека, буфетное обслуживание до 100 рублей в сутки на человека.

Ранее чиновники Великоустюгского района заказали банкет на полмиллиона рублей.

NewsVo также писал, что с 1 апреля в Вологде утвердили новое меню для дошкольных образовательных организаций, снизив уровень питания до нижней границы СанПиНа, при этом плата за детские сады на фоне инфляции стала расти.