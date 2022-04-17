«Чеваката» продолжит борьбу за 5 место женской баскетбольной Суперлиги 1

17.04.2022 [Спорт]

В ответном полуфинальном матче утешительного турнира за 5-8 место женской баскетбольной Суперлиги-1 вологжанки одержали крайне непростую победу над новочеркасским клубом «Платов». Уступая на протяжении трех четвертей с общим счётом 40:44 «желто-фиолетовые» смогли собраться на заключительную четверть и выиграли её со счётом 23:12. Вместе с ней и вырвали победу в матче — 63:56.

«Я считаю, что мы обязаны были выигрывать. Если мы хотим занять пятое место, мы должны выигрывать каждую игру несмотря на разницу очков. Я считаю, что надо показать себя и провести эти матчи на хорошем уровне», — сказала после игры атакующий защитник «Вологда-Чевакаты» Арина Мосько, набравшая накануне 17 очков, став самым результативным игроком матча.

Напомним, что первый матч, прошедший в минувший вторник, также завершился в пользу «Чевакаты» 82:61.

Соперниками «пчел» по противостоянию за 5 место будет «Спарта энд К 2». Подмосковная команда в своем полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Ставрополье». Игры пройдут 20 и 24 апреля.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката», суперлига

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