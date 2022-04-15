Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля

15.04.2022 [Культура]

Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля. Проведет ее хранитель коллекции тканей и кружева Вологодского государственного музея-заповедника – Надежда Кутекина.

Встреча пройдет в Художественном отделе музея, где сейчас располагается выставка «Устюженский традиционный костюм». На примерах представленных здесь экспонатов Надежда Александровна расскажет о том, как одевались вологодские модники и модницы в 19-м веке. 

Начало лекции 16 апреля в 13:00 в Художественном отделе Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: лекция, одежда, история

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