Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля. Проведет ее хранитель коллекции тканей и кружева Вологодского государственного музея-заповедника – Надежда Кутекина.

Встреча пройдет в Художественном отделе музея, где сейчас располагается выставка «Устюженский традиционный костюм». На примерах представленных здесь экспонатов Надежда Александровна расскажет о том, как одевались вологодские модники и модницы в 19-м веке.

Начало лекции 16 апреля в 13:00 в Художественном отделе Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Возрастные ограничения: (6+).

