Как одевались модницы в вологодской глубинке в 19 веке, расскажет новая выставка в Вологде

Выставка «Устюженский традиционный костюм» откроется 8 апреля в Вологодском кремле.

Здесь можно будет увидеть предметы из коллекции «Ткани» Устюженского краеведческого музея. Посетители познакомятся с традиционным праздничным и повседневным комплексом женской одежды и предметами мужского костюма Устюженского уезда 19 века и начала 20 века.

– Многообразие предметов женского костюма представляют домотканые льняные рубахи – станухи, сарафаны из шелковой и набойчатой ткани, душегреи, женские кофты, поясные передники, плетенные и тканые пояса с прибаутками и шаркунами, женская поддевка. Дополнением к женскому костюму являются старинные головные уборы: девичья повязка, праздничная шапочка «сколок», кокошник, «золотоломка», «сорока». Часть из них выполнена из бархата и шелка, украшена лентами, расшита шелковыми и золотными нитями, – говорится в анонсе мероприятия.

Мужская одежда представлена шелковыми и полотняными рубахами, портами из пестряди, кафтаном.

В экспозиции также представлены предметы ткачества: прошвы - «красно», свадебные полотенца, скатерти – блинницы, ярко украшенные вышивкой с изображением древней символикой мирового Древа, солнца, богини Макоши и кружевом.

Посетить выставку можно с 8 апреля по 28 августа по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, в художественном отделе Вологодского государственного музея-заповедника со среды по воскресенье с 10:00 до 17:30 (кассы до 17:00). Выходные дни: понедельник, вторник.

Возрастные ограничения: (6+).

