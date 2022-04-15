Власти региона заявили о готовности к паводку

15.04.2022 [Общество]

Уровни воды во время половодья в западных районах области ожидаются в пределах нормы. Об этом сегодня было заявлено на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в Чагодощенском районе.

По словам специалистов, велика вероятность прохождения половодья в западных районах при уровне воды в пределах нормы в сроки, близкие к среднемноголетним значениям.

Как заявляют в Гидрометео, сейчас реки западных районов освобождаются ото льда. Уровни воды ниже средних значений. Их рост составляет от 5 до 50 см в сутки.

«На сегодняшний день максимальный суточный прирост воды идет на реке Молога в Устюженском районе — порядка 44-55 см в сутки. Причем, в этом году уровень ниже, чем в алогичные даты прошлого года. Сейчас 545 см, в прошлом году был 602 см. Однако прирост идет ежесуточный, — рассказал первый заместитель губернатора области Антон Кольцов. — Сейчас уже понятно, как будет организовано обеспечение продуктами питания, товарами первой необходимости, лекарствами, средствами пожаротушения жителей тех пунктов, которые, возможно, будут отрезаны водой. Этого может и не произойти, но мы готовы к любому сценарию».

Службам районов поставлены задачи по выполнению комплекса мероприятий с учетом складывающейся обстановки. Готовность систем оповещения населения проверена, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Тэги: паводок, Молога, чрезвычайная ситуация

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