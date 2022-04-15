Сергей Злотников утвержден в должности начальника УФСИН по Вологодской области

Сегодня директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев представил нового начальника Управления ФСИН России по Вологодской области.

Сергей Злотников, который с октября прошлого года был исполняющим обязанности руководителя регионального ведомства, утвержден в должности начальника. Об этом в соцсетях написал глава региона Олег Кувшинников.