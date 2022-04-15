Сергей Злотников утвержден в должности начальника УФСИН по Вологодской области

15.04.2022 [Общество]

Сегодня директор Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадий Гостев представил нового начальника Управления ФСИН России по Вологодской области.

Сергей Злотников, который с октября прошлого года был исполняющим обязанности руководителя регионального ведомства, утвержден в должности начальника. Об этом в соцсетях написал глава региона Олег Кувшинников.  

«Сергей Анатольевич имеет большой опыт работы: служил в оперативных подразделениях, прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника оперативного управления ГУФСИН России по Красноярскому краю, работал заместителем начальника и начальником исправительной колонии, а последние полгода исполнял обязанности руководителя управления ФСИН России по Вологодской области», — рассказал глава региона.

Тэги: ФСИН, начальник, назначение

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