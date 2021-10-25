В вологодском управлении ФСИН сменился начальник

Личному составу вологодского УФСИН заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин представил нового руководителя.

Согласно приказу директора ФСИН России временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Вологодской области назначен полковник внутренней службы Сергей Злотников.

Сергей Анатольевич служит в правоохранительных органах с 1994 года, в органах уголовно-исполнительной системы – с 1999 года. Он руководил одним из управлений в Главном оперативном управлении ФСИН России.

Сергей Злотников выразил благодарность руководству ФСИН России за оказанное доверие и заверил, что коллектив УФСИН России по Вологодской области приложит все усилия для качественного выполнения задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему региона.

Ранее NewsVo сообщало, что сменился начальник регионального управления ФСБ.