Вологодское управление ФСБ возглавил полковник Олег Алексеев

В вологодском УФСБ новый начальник. Им стал бывший руководитель УФСБ по республике Хакасия Олег Алексеев. Примечательно, что до Алексеева вологодское УФСБ возглавлял Денис Гребнев, который также был переведен в Вологодскую область из Хакасии.

Как сообщает пресс – служба ведомства, Олег Алексеев родился 12 декабря 1968 года. В органах безопасности служит с 1997 года.

Новый начальник УФСБ уже провел рабочую встречу с губернатором области Олегом Кувшинниковым.