Вологодское управление ФСБ возглавил полковник Олег Алексеев

В вологодском УФСБ новый начальник. Им стал бывший руководитель УФСБ по республике Хакасия Олег Алексеев. Примечательно, что до Алексеева вологодское УФСБ возглавлял Денис Гребнев, который также был переведен в Вологодскую область из Хакасии.
Как сообщает пресс – служба ведомства, Олег Алексеев родился 12 декабря 1968 года. В органах безопасности служит с 1997 года.
Новый начальник УФСБ уже провел рабочую встречу с губернатором области Олегом Кувшинниковым.
«На плечи офицеров ФСБ возложена важная и ответственная задача по обеспечению безопасности наших граждан и защите интересов Российской Федерации. Уверен, мы продолжим конструктивную работу в этом направлении с новым начальником УФСБ», - написал в губернатор области в своем телеграмм-канале.