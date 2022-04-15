Андрей Климов: «специальная военная операция РФ довольно скоро закончится»

Специальная операция России на Украине и в Донбассе скоро будет закончена. Об этом заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Его слова цитирует РИА Новости.

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов. После этого военная фаза прекратится», — заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.

Ранее о том, что спецоперация, которая была объявлена 24 февраля президентом Владимиром Путиным, должна будет в скором времени закончиться, сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.