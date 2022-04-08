Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире британского телеканала Sky News признался, что Россия теряет большое количество солдат в Украине.

«Да, у нас значительные потери среди военных. Это огромная трагедия», — сказал Песков.

Он уверен, военная спецоперация в Украине может в скором времени закончиться.

«В ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией», — сказал он.

25 марта Минобороны РФ сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1 351 российский военнослужащий и 3 825 получили ранения.