В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков

14 апреля стало известно, что в ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Тотемского района Даниил Меньшиков. Об этом сообщил глава района Сергей Селянин.

«С прискорбием сообщаю, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб тотьмич гвардии лейтенант Даниил Андреевич Меньшиков. Выражаю глубокое соболезнование семье погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата. Даниил отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине», — написал Сергей Селянин на официальном сайте районной администрации.