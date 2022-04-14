Полицейские разыскивают двоих мужчин, укравших товар из магазина в Харовске

Полицейские объявили в розыск двоих мужчин, укравших товара на 3000 рублей из магазина «Пятёрочка» на улице Клубной в Харовске.

Инцидент произошёл 12 марта 2022 года. Возбуждено уголовное дело.

«Первый мужчина: на вид 30 лет, рост 17-01-75 см, среднего телосложения, одет в черную куртку, черные штаны, на голове черная кепка. Второй мужчина: на вид 30 лет, рост 17-51-80 см, среднего телосложения, одет в черную куртку с красно-белыми вставками с надписью на рукавах „FREE“, черные штаны, на голове черная кепка», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Обладающих информацией о подозреваемых и их местонахождении просят позвонить по телефонам в Харовске: 8 (81732) 2-25-79, 2-25-75 или «02».