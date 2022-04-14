Металлурги ответили Валентине Матвиенко на заявление об отсутствии русских гвоздей

14.04.2022 [Общество]

Российские промышленники готовы перейти к импортозамещению при производстве гвоздей, но при условии экономической целесообразности и поддержке государства. Об этом заявил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев и руководитель компании — производителя саморезов Prof-met. Дмитрий Миридонов. В Минпромторге отметили, что Россия производит достаточно гвоздей, — сообщает РБК.

Как ранее сообщал NewsVo, спикер Совфеда Валентина Матвиенко накануне заявила, что для нее стал открытием факт импорта в Россию гвоздей, несмотря на производство металла в стране.

«Гвозди в нашей стране исторически производились и производятся. Но при необходимости и наличии спроса мы готовы увеличить эти показатели», — написал на странице в соцсети «ВКонтакте» Шевелев. Гендиректор «Северстали» также отметил, что в прошлом году на предприятиях «Северсталь Метиза» произвели более 9 тыс. т гвоздей, покрыв примерно 8% спроса в России.

По его словам, около 77% потребления гвоздей в России покрывается отечественными производителями, страна также выступает исторически крупным экспортером этой продукции. Только в прошлом году на экспорт было отправлено около 20 тыс. тонн гвоздей.  «Мы производим столько же гвоздей, сколько страна потребляет, но экономическая целесообразность побуждает нас к внешнему товарообмену», — добавил он.

Тэги: гвозди, Валентина Матвиенко, Северсталь, производство, импорт

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