Валентина Матвиенко: «Мы даже гвозди не производим»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко удивилась тому, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала она.

Матвиенко решила дать поручения малому и среднему бизнесу, чтобы они начали производить гвозди. Как малый и средний бизнес будет выполнять поручения и за чей счет, пока не ясно.

В основном гвозди в Россию поставляет Белоруссия и Китай. В самой России их производят Вяртсильский метизный завод в Сортавале, Магнитогорский метизно-калибровочный завод, Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.