На каких книгах воспитывают детей современные вологодские родители

Вологодские мамы изучают литературу по детской психологии, чтобы разобраться в сложных вопросах родительства, а папы читают своим чадам сказки и стихи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные сервиса «МегаФон Книги».

Мамы Вологды выбирают современные труды по психологии и детскому развитию — на эти произведения приходится порядка 20% от общего объема скачанных книг. Топ женских предпочтений выглядит так: «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка» Людмилы Петрановской, «Воспитание детей без криков, угроз и наказаний» Александра Мусихина, «Любить нельзя воспитывать» Дмитрия Зицера, «Это же ребенок! Школа адекватных родителей» Вики Дмитриевой и «Родителям. Книга вопросов и ответов» авторства Юлии Гиппенрейтер.

Папы Вологды в целом в три раза реже мам обращаются к электронным произведениям детской тематики и не проявляют особого внимания к педагогической литературе и книгам по психологии. Исключением является лишь произведение писателей Абдулманапа Нурмагомедова и Игоря Рыбакова «Отец. Как воспитать чемпионов в спорте, бизнесе и жизни».

Вдобавок именно папы больше всех скачивают сказки, детективы и приключения. При этом все родители достаточно консервативны в выборе художественной литературы для детей, предпочитая нестареющую классику. На российские произведения приходится свыше 70% от общего числа электронных книг, но в топ самых популярных вошли книги как отечественных, так и зарубежных авторов.

Самыми востребованными художественными произведениями стали «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова, «Ходячий замок» английской писательницы Дианы Джонс, «Динка прощается с детством» Валентина Осеева, сборники сказок народов мира и «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона.

Пик активного интереса к детской литературе у женщин приходится на 30-40 лет, а мужчины начинают подтягиваться в ряды читателей книг для детей лишь после 40. Среди почти полутора тысяч скачанных произведений за прошедший год вес превысил 400 гигабайт, треть приходится на аудиоверсии известных произведений.

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