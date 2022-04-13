Лекция «Участие волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия» пройдет в Вологде 14 апреля

13.04.2022 [Культура]

Лекция «Участие волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия Вологодской области» пройдет в Вологде 14 апреля.

Прочтет лекцию историк и краевед Дарья Гуторова. 

К участию в мероприятии приглашаются все желающие.

Вход свободный, но необходима предварительная запись по телефону: (8172) 72-02-21, либо в личные сообщения на странице https://vk.com/daria_gutorova Дарьи Гуторовой в социальной сети.

Организаторы мероприятия – комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области, «Вологдареставрация» и культурно-просветительский и духовный центр «Усадьбы Вологодчины».

Начало мероприятия 14 апреля в 15:00 в Доме Левашова по адресу: Вологда, Герцена, 37.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, волонтеры, наследие, культура, архитектура

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