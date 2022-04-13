Вологжане жалуются на неприятный запах водопроводной воды

В Вологде жители города активно комментируют пост в соцсетях, в котором говорится о неприятном запахе водопроводной воды. Запах появился несколько дней назад. Его появление совпало с начавшимся паводком.

«Что-то опять не так пошло. Ведь говорили, что больше не будет запаха от воды. Центр-Герцена-Конева-Архангельская — там точно воняет. Где ещё? Если дело не в очистных, то в сетях. Но на Архангельской новый водовод. Какой-то замкнутый круг», — такое сообщение появилось в паблике «Онлайн Вологда» в соцсети «ВКонтакте».

Вологжане активно комментируют этот пост. Судя по реакции вологжан, водопроводная вода пахнет во всех районах города.