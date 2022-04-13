Вологжане жалуются на неприятный запах водопроводной воды

В Вологде жители города активно комментируют пост в соцсетях, в котором говорится о неприятном запахе водопроводной воды. Запах появился несколько дней назад. Его появление совпало с начавшимся паводком.
«Что-то опять не так пошло. Ведь говорили, что больше не будет запаха от воды. Центр-Герцена-Конева-Архангельская — там точно воняет. Где ещё? Если дело не в очистных, то в сетях. Но на Архангельской новый водовод. Какой-то замкнутый круг», — такое сообщение появилось в паблике «Онлайн Вологда» в соцсети «ВКонтакте».
Вологжане активно комментируют этот пост. Судя по реакции вологжан, водопроводная вода пахнет во всех районах города.
«Бывалово, ужасный запах от воды», «Псковская, воняет», «На Возрождения, 47, сегодня начался сильный запах», «Молочное. Вода, как навоз», «Карла Маркса 80 а, не первый день запах от воды», «В Заречье пахнет хлоркой на Самойло, 9», «На ПЗ воняет», «Навоз, „Бригантина“, уже пару дней», «У ТЦ „Мармелад“ живу — воняет уже около месяца», «На Некрасова второй день запах от воды», «Водники, воняет вода ужасно», «Нет у нас очистных от слова совсем, так и будем, как в Африке, с водой маяться», «Каждую весну такой запах. Ничего не поменяется и дальше, просто примите этот факт», — собрал комментарии портал GorodVo.