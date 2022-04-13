Вологжане жалуются на неприятный запах водопроводной воды

13.04.2022 [Общество]

В Вологде жители города активно комментируют пост в соцсетях, в котором говорится о неприятном запахе водопроводной воды. Запах появился несколько дней назад. Его появление совпало с начавшимся паводком.   

«Что-то опять не так пошло. Ведь говорили, что больше не будет запаха от воды. Центр-Герцена-Конева-Архангельская — там точно воняет. Где ещё? Если дело не в очистных, то в сетях. Но на Архангельской новый водовод. Какой-то замкнутый круг», — такое сообщение появилось в паблике «Онлайн Вологда» в соцсети «ВКонтакте».

Вологжане активно комментируют этот пост. Судя по реакции вологжан, водопроводная вода пахнет во всех районах города.  

«Бывалово, ужасный запах от воды», «Псковская, воняет», «На Возрождения, 47, сегодня начался сильный запах», «Молочное. Вода, как навоз», «Карла Маркса 80 а, не первый день запах от воды», «В Заречье пахнет хлоркой на Самойло, 9», «На ПЗ воняет», «Навоз, „Бригантина“, уже пару дней», «У ТЦ „Мармелад“ живу — воняет уже около месяца», «На Некрасова второй день запах от воды», «Водники, воняет вода ужасно», «Нет у нас очистных от слова совсем, так и будем, как в Африке, с водой маяться», «Каждую весну такой запах. Ничего не поменяется и дальше, просто примите этот факт», — собрал комментарии портал GorodVo.

Тэги: водопровод, питьевая вода, паводок

ТОП НЕДЕЛИ

В нескольких регионах России бойцы Росгвардии и военнослужащие отказываются ехать в Украину
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Вологодское предприятие по производству троллейбусов наказали за срыв контракта
В Вологде в гостевом доме с мини-зоопарком неизвестные убили страусов и кроликов
Поезд длиной более километра отправится из Вологды во Владивосток
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды
Лунный посевной календарь на 2022 год

Похожие новости

Глава Вашкинского района оштрафован за невыполнение ремонта водопровода

Водопровод должны были отремонтировать в рамках проекта «Народный бюджет»

1727
0

Череповецкий мэр извинился перед горожанами за ржавую воду в кранах

Как выяснилось, «Водоканал» переключился на новый водовод, который был недостаточно хорошо промыт

1482
0

Поселок Суда Череповецкого района двое суток остается без воды

Причина засухи - авария на водопроводе

1034
0

Суд обязал жительницу Белозерска топить печь в принадлежащей ей квартире

Из-за того, что женщина не отапливала жилье, замерз водопровод 

2527
0

Госконтракт на строительство второго этапа водовода в мкр Южный в Вологде заключили с «УстюгГазСервис»

За проведение работ фирма получит более 210 млн рублей

1546
0

Жители домов в поселке Можайское остались без воды из-за аварии на сетях

Нет холодной воды в 10 частных домах и 2 многоквартирных

1003
0

Новый водовод в южном микрорайоне Вологды построен на 70%

Строительство идет за счет «Вологдагорводоканала» в рамках реализации инвестиционной программы

1315
0

В Вологде ликвидируют прорыв на магистральном водоводе

По этой причине отключено водоснабжение ряда домов по ул. Конева, Архангельская, Воркутинская, Технический переулок, Евковская, Гмайнера, Пригородная.

4005
0

В Вологде суд обязал предпринимателя восстановить поврежденные им в ходе строительства сети

С иском в суд вышло «Вологодавтодор», объекты которого в деревне Гришино из-за этого инцидента остались без водоснабжения

1556
0

В деревне Морозовица под Великим Устюгом построили водопровод

Реализация проекта началась в июне этого года в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

1631
0

В Белозерске вода из неправильно пробуренной скважины подтопила несколько участков

Из-за потока пришлось запретить движение транспорта по улице Шукшина 

3646
0

В Вологде заменят километр водовода на улице Пролетарской

Работы идут на участке от ул. Завражской до ул. Кирова

1805
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кудрин: инфляция в России по итогам года может достигнуть 20%
Вологжане жалуются на неприятный запах водопроводной воды
Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого
В Череповецком районе экс-начальника отделения почты осудили за присвоение 870 тысяч рублей
В Великом Устюге подтоплены дома - талые воды не уходят из-за дамбы
Выставку работ русских и западноевропейских художников 18-19 веков готовит Вологодская картинная галерея
Для поиска новых бизнес-партнеров в Вологодской области создали «Биржу импортозамещения»
 
13.04.2022 [Общество]

Машина есть, системы нет: жители "Элмы" получили дополнительный автобус, но не заметили этого

171
0
13.04.2022 [БлогоVO]

Ничего необычного, просто стабильность шагает по стране

342
0
12.04.2022 [Обзор Прессы]

Вологжанин в Антарктиде кормил пингвинов сосисками

356
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика