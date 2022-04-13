В Великом Устюге подтоплены дома - талые воды не уходят из-за дамбы

В Великом Устюге подтопило дома талыми водами. Местные жители говорят, что вода не уходит из-за дамбы, которая должна защищать город от паводка.

«Польза от дамбы ещё под вопросом, а вот вред уже очевиден, — говорят жители улицы Кузнецкой. Из-за того, что дамба перекрыла выход воды с улиц Заовражской, Кузнецкой и Заовражного переулка, участки и дома устюжан оказались в зоне локального подтопления талыми водами. Справиться с разгулом стихии пока не получается», — сообщает газета «Устюжаночка».

С 2017 года Вологодская область реализует комплекс мероприятий для гарантированной защиты Великого Устюга от ежегодного затопления. Для этого идет строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина. Дамба представляет из себя земляную насыпь.