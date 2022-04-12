Северная железная дорога вводит дополнительные поезда на майские праздники

12.04.2022 [Общество]

В майские праздничные дни на Северной железной дороге будут курсировать дополнительные поезда дальнего следования. Так, назначаются поезда из Москвы в Архангельск — на 29 апреля, 10 мая, из Архангельска в Москву — на 28 апреля и 9 мая. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Дополнительный поезд из Москвы в Вологду отправится 29 апреля через Санкт-Петербург.

Поезд № 42/41 Москва — Воркута, курсирующий с беспересадочными вагонами Москва — Усинск, сделает дополнительные рейсы 28 апреля из Воркуты, 10 мая — из Москвы.

При этом железнодорожники говорят, что при росте спроса на поездки могут назначаться другие дополнительные поезда, либо будет увеличено количество рейсов или дополнительных вагонов в уже назначенных составах.

Кроме того, в праздничные дни мая будут курсировать туристические круизные поезда, сформированные по принципу «отель на колесах». Их график разработан таким образом, чтобы днем пассажиры принимали участие в различных туристических программах и экскурсиях, а ночью находились в пути.

Тэги: поезд, маршрут, железная дорога

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