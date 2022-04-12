В ходе спецоперации в Украине погиб еще один военнослужащий из Вологодской области

В ходе проведения военной специальной операции на территории Украины погиб житель Верховажского района Олег Шишов. Об этом сообщил глава района Александр Дубов.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк — Шишов Олег Владимирович. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего. Это невосполнимая утрата. Он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности своей страны и своего народа», — написал Александр Дубов у себя на странице в социальной сети.

Последние данные об убитых российских военных во время спецоперации России с Украиной, Минобороны России сообщало 25 марта: тогда число погибших, по официальной версии, составило 1351 человек.