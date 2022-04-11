В Тарногском районе мужчина срубил 43 хвойных дерева ради шишек

11.04.2022 [Происшествия]

В Тарногском районе 49-летний мужчина срубил 43 хвойных дерева, чтобы собрать шишки.

Незаконную рубку в районе деревни Кленовая выявили работники территориального отдела государственного лесничества. Личность «чёрного лесоруба» установили полицейские. Он признался, что действительно срубил деревья, чтобы снять с них шишки и продать их на семена. По его словам, он смог выручить 3000 рублей.

Из собственных источников NewsVO стало известно, что территория, на которой мужчина срубил деревья, относится к так называемым «белым пятнам» — то есть не входит в состав государственного лесного фонда. За шишки

По данному факту проводятся необходимые проверки. Причинённый ущерб оценивается. По результатам проверок действиям мужчины будет дана оценка, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Ранее NewsVO сообщал, что 35-летнему жителю Верховажского района, который срубил шесть елей, чтобы собрать шишки, грозит до семи лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа.

Тэги: вырубка деревьев, шишки
Фото пресс-службы областного УМВД

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