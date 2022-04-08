Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки

В Верховажском районе 35-летний местный житель срубил шесть елей, чтобы собрать шишки.
Незаконную рубку обнаружили сотрудники местного лесничества. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.
«По словам задержанного, он собрал примерно 5 мешков шишек и сдал в пункт приема. На вырученные деньги купил продукты и сигареты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа.