Житель Верховажского района срубил шесть елей, чтобы собрать шишки

08.04.2022 [Происшествия]

В Верховажском районе 35-летний местный житель срубил шесть елей, чтобы собрать шишки.

Незаконную рубку обнаружили сотрудники местного лесничества. Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий.

«По словам задержанного, он собрал примерно 5 мешков шишек и сдал в пункт приема. На вырученные деньги купил продукты и сигареты», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы и до 500 тысяч рублей штрафа.

Тэги: вырубка деревьев, шишки, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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