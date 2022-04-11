Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш

Прокуратура Вологодского района начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш Вологодского района. Мост соединяет садоводческое товарищество «Осаново» и деревню Емельяново Вологодского района.

Как ранее сообщал NewsVo, о размытии моста сообщил в соцсетях глава Вологодского района Сергей Жестянников.

«По имеющимся данным, обрушение произошло вчера, 10 апреля, в вечернее время. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Вологодского района Сергей Шашков. В настоящее время администрацией района для жителей населенного пункта организован альтернативный проезд в сторону деревни Бурцево, принимаются меры к организации ремонтно-восстановительных работ», — пояснили в прокуратуре области.

По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию органа местного самоуправления и лиц, которые ответственны за содержание и ремонт мостового сооружения, — также рассказали в надзорном ведомстве.