Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш

11.04.2022 [Происшествия]

Прокуратура Вологодского района начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш Вологодского района. Мост соединяет садоводческое товарищество «Осаново» и деревню Емельяново Вологодского района.

Как ранее сообщал NewsVo, о размытии моста сообщил в соцсетях глава Вологодского района Сергей Жестянников.  

«По имеющимся данным, обрушение произошло вчера, 10 апреля, в вечернее время. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Вологодского района Сергей Шашков. В настоящее время администрацией района для жителей населенного пункта организован альтернативный проезд в сторону деревни Бурцево, принимаются меры к организации ремонтно-восстановительных работ», — пояснили в прокуратуре области.

По результатам проверки будет дана оценка действиям или бездействию органа местного самоуправления и лиц, которые ответственны за содержание и ремонт мостового сооружения, — также рассказали в надзорном ведомстве.

Тэги: мост, происшествия, река Шограш, прокуратура

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