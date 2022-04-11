Творческая встреча с Ираидой Копьевой пройдет 14 апреля в Вологде

11.04.2022 [Культура]

Творческая встреча с художником Ириадой Копьевой состоится 14 апреля в Доме Корбакова в Вологде.

Ираида Валентиновна – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России с 2007 года. Помимо этого, она является активным организатор многих выставок, автором книги, посвященной русской эмиграции и цикла статей о творчестве вологодских художников.

Тема встречи «Магический реализм как течение в искусстве и творчестве Михаила Копьева».

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в Доме Корбакова проходит юбилейная выставка произведений заслуженного художника РФ Михаила Копьева, которая посвящена 75-летию со дня рождения автора.

В экспозиции представлены около 70 живописных и графических работ из фондов Вологодской областной картинной галереи и собрания семьи художника.

Начало мероприятия 14 апреля в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Видео со страницы Ираиды Копьевой в социальной сети

Тэги: встреча, Копьев, художники

ТОП НЕДЕЛИ

Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Украине в ходе спецоперации погиб военнослужащий из Вытегорского района
В Череповце погиб депутат городской Думы Виктор Лукашук
Нефтяники заявляют о возможном дефиците бензина
Компания Тимура Бекмамбетова начинает в Вологодской области съемки кинопроекта «Монастырь»
Пьяный житель Вологды до смерти избил соседа, который пожаловался на него за шум
Лунный посевной календарь на 2022 год
Песков: «у нас значительные потери, это трагедия»
Вологодские синоптики заявили о кардинальном изменении погоды

Похожие новости

Алексею Мордашову придется сдать три ПЦР-теста перед встречей с Путиным

Встреча бизнесменов из списка Forbes с президентом пройдет в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

2165
0

Пётр Романов, соведущий программы «Орёл и решка» встретится со студентами в Вологде 21 октября

Встреча пройдёт в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»

839
0

Писатель Наталья Мелёхина расскажет о герое Александре Панкратове в Вологде 20 августа

Встреча пройдёт в библиотеке на Пролетарской. Вход свободный

875
0

Вопросам выбора профессии будет посвящена встреча с психологом Надеждой Гольбрайх 13 августа в Вологде

Встреча состоится в библиотеке в Тепличном микрорайоне. Участие бесплатное очно и онлайн

2232
0

Блогер Илья Варламов приедет в Вологду 24 марта

Областную столицу он посетит в рамках своего большого урбанистического тура по 68 городам России

2147
1

21 марта в Кириллове пройдет встреча с артисткой Светланой Светличной

Светлана Афанасьевна расскажет, почему именно её взяли на роль роковой соблазнительницы в «Бриллиантовой руке», а также о том, что осталось за кадром.

1855
0

О записях и дневниках Василия Белова и Валерия Гаврилина расскажут в Вологде

Встреча с искусствоведом Натальей Серовой пройдёт в Музее Василия Белова 20 декабря

927
0

23 ноября поэтесса Ольга Фокина встретится с читателями в Вологде

Литературно-музыкальный вечер «Загляните в мамины глаза» с ее участием состоится библиотеке №11 на улице Можайского

1056
0

В Вологде 7 ноября пройдет встреча с режиссером-документалистом Владиславом Калашниковым

Начало в 18.00 в музее-квартире Василия Белова

1624
0

Автор детективов Александра Маринина 18 мая проведет в Вологде встречу с читателями

Вологжане смогут задать свои вопросы писательнице и получить автограф

2676
0

На празднование 80-летнего юбилея Николая Рубцова в Вологду приехала его дочь с семьей

Несмотря на сильный мороз у памятника поэту собралось больше его поклонников, чем в прошлые годы

5810
1

В Вологде пройдет вечер памяти Виктора Цоя

Любой желающий сможет спеть песни Цоя под гитару или почитать его стихи

2513
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Тарногском районе мужчина срубил 43 хвойных дерева ради шишек
В Вологде пройдут экскурсии по памятникам деревянного зодчества
Ямочный ремонт начнется в ближайшее время на дорогах Вологодской области
Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш
4 золотые медали завоевали вологодские боксеры на Первенстве Северо-Западного округа
Лекция-презентация, посвященная Дню Космонавтики, пройдет в Вологде 12 апреля
Пьяный житель Никольского района угрожал знакомому бензопилой и поджёг ему волосы и одежду
 
07.04.2022 [Общество]

«И так сойдет»: как регоператор «АкваЛайн» эксплуатирует свои полигоны

1501
0
11.04.2022 [БлогоVO]

Это колонка на улице Бумажников и здесь же находится пожарный гидрант

164
0
11.04.2022 [Обзор Прессы]

Дочь Павла Беляева впервые рассказала об отце

137
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика