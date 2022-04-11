Творческая встреча с Ираидой Копьевой пройдет 14 апреля в Вологде

Творческая встреча с художником Ириадой Копьевой состоится 14 апреля в Доме Корбакова в Вологде.

Ираида Валентиновна – живописец, художник декоративно-прикладного искусства, член Союза художников России с 2007 года. Помимо этого, она является активным организатор многих выставок, автором книги, посвященной русской эмиграции и цикла статей о творчестве вологодских художников.

Тема встречи «Магический реализм как течение в искусстве и творчестве Михаила Копьева».

Ранее NewsVo рассказывал, что сейчас в Доме Корбакова проходит юбилейная выставка произведений заслуженного художника РФ Михаила Копьева, которая посвящена 75-летию со дня рождения автора.

В экспозиции представлены около 70 живописных и графических работ из фондов Вологодской областной картинной галереи и собрания семьи художника.

Начало мероприятия 14 апреля в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Возрастные ограничения: (6+).

