Юбилейная выставка картин художника Михаила Копьева открывается в Вологде

Юбилейная выставка произведений заслуженного художника РФ Михаила Копьева открывается в Вологде 18 марта.
Мероприятие посвящается 75-летию со дня рождения автора.
– Михаил Копьев (1947-2017) личность знаковая в культуре Вологодской области. Развивая классические традиции русской и европейской школ живописи, наш современник, художник конца 20 — начала 21 века, нашел свою стилистику, и собственное образное отражение идей времени. Наиболее ярко они звучат в произведениях Копьева, обращенных к теме духовных исканий человека. Библейские и евангельские сюжеты, исторические композиции, посвященные Первой мировой войне и событиям русской революции 1917 года, над которыми работал художник на протяжении многих лет творчества, отражают не только его собственные размышления о мире и человеке, но и созвучны идеям, волнующим всех нас сегодня. Высокое духовное начало находим мы и в портретных образах великих россиян, созданных Михаилом Копьевым — Пушкина и Гоголя, Северяника и Хлебникова, одни, из них получили широкое признание Родины, другие были ею незаслуженно забыты, – говорится о выставке на сайте Вологодской картинной галереи.
В экспозиции представлены около 70 живописных и графических работ из фондов Вологодской областной картинной галереи и собрания семьи художника.
Торжественное открытие выставки состоится 18 марта в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.
Выставка продолжит работу до 17 апреля. Посетить ее можно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00, выходные дни: понедельник и вторник.
Возрастное ограничение: (6+)