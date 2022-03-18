Юбилейная выставка картин художника Михаила Копьева открывается в Вологде

Юбилейная выставка произведений заслуженного художника РФ Михаила Копьева открывается в Вологде 18 марта.

Мероприятие посвящается 75-летию со дня рождения автора.

– Михаил Копьев (1947-2017) личность знаковая в культуре Вологодской области. Развивая классические традиции русской и европейской школ живописи, наш современник, художник конца 20 — начала 21 века, нашел свою стилистику, и собственное образное отражение идей времени. Наиболее ярко они звучат в произведениях Копьева, обращенных к теме духовных исканий человека. Библейские и евангельские сюжеты, исторические композиции, посвященные Первой мировой войне и событиям русской революции 1917 года, над которыми работал художник на протяжении многих лет творчества, отражают не только его собственные размышления о мире и человеке, но и созвучны идеям, волнующим всех нас сегодня. Высокое духовное начало находим мы и в портретных образах великих россиян, созданных Михаилом Копьевым — Пушкина и Гоголя, Северяника и Хлебникова, одни, из них получили широкое признание Родины, другие были ею незаслуженно забыты, – говорится о выставке на сайте Вологодской картинной галереи.