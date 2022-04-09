В Шексне личность магазинного вора установили по записям с камер видеонаблюдения

09.04.2022 [Происшествия]

В Шексне сотрудники Росгвардии по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого в краже из магазина.

Продавец рассказала, что один из посетителей ушёл из торговой точки, не заплатив за спиртное.

«Стражи правопорядка уточнили приметы злоумышленника и в ходе проверки задержали его на одной из улиц этого микрорайона», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Шекснинского района. Он сознался в содеянном и его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: кража, спиртное, магазин, Росгвардия

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