В Шексне личность магазинного вора установили по записям с камер видеонаблюдения

В Шексне сотрудники Росгвардии по записям с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого в краже из магазина.

Продавец рассказала, что один из посетителей ушёл из торговой точки, не заплатив за спиртное.

«Стражи правопорядка уточнили приметы злоумышленника и в ходе проверки задержали его на одной из улиц этого микрорайона», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Подозреваемым оказался 23-летний житель Шекснинского района. Он сознался в содеянном и его передали полицейским для дальнейшего разбирательства.