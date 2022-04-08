Владимир Гранов стал главным режиссером Вологодского драматического театра

08.04.2022 [Культура]

8 апреля труппе Вологодского драматического театра представили нового главного режиссера. Им стал Владимир Гранов, который ранее уже ставил здесь спектакли «Маскарад» и «Укрощение строптивой».

Ранее NewsVo сообщал, что худрук драмтеатра Алексей Ожогин покинул свой пост в конце прошлого года. 

Владимир Гранов – актер, режиссер, каскадер, преподаватель биомеханики сценического движения.

В 1980 году он окончил Воронежский Государственный институт искусств. Служил в Воронежском ТЮЗе. В конце 1980-х два года работал актером в Вологодском драмтеатре.

Затем он окончил аспирантуру в Российской академии театрального искусства, преподавал сценическое движение в Сирийской академии музыки и театра в Дамаске, преподавал биомеханику сценического движения и мастерство актера во Французской национальной высшей театральной школе в Лионе.

С 2007 года занимался режиссурой и жил во Франции.

В 2020 году он поставил в Вологде спектакль «Маскарад», а в 2021 – «Укрощение строптивой». 

По поводу постановки спектакля «Маскарад» директор театра Геннадий Травинов рассказывал NewsVo:

– Режиссер Гранов смог приехать всего на месяц, поэтому пришлось репетиции ставить очень плотно – утро, вечер и без выходных, чтобы успеть. В результате по количеству репетиций вышло примерно стандартное количество, дело только в интенсивности подготовки. Потому что дальше у Гранова по графику были мастер-классы в Льеже, а потом ему нужно было ехать в Прибалтику на постановку спектакля.

– Почему для постановки спектакля решили пригласить Гранова? Что его связывает с вологодским драмтеатром?

– Если я ничего не путаю, то Гранов, в своё время, два сезона работал актером в Вологде. Родился он в Воронеже. Мы посмотрели его работы, и они нам очень понравились. Он достаточно известный актер, режиссер, каскадер и постановщик трюков. Этот «сплав» нам интересен. Тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы, может быть на следующий год мы с ним поработаем еще.

Владимир Гранов. Фото: cultinfo.ru

Тэги: Гранов, Драмтеатр, режиссеры

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