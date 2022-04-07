На четырех реках Вологодской области уровни воды прогнозируются выше средних значений

В Вологодской области максимальные уровни воды весеннего половодья на реках ожидаются во второй — третьей декадах апреля.

«Для того, чтобы не допустить неблагоприятного развития паводковой обстановки, нами был спланирован и проводится комплекс превентивных мероприятий, — рассказал на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заместитель губернатора области Виктор Рябишин. — Погодные условия складываются непростые. Поэтому мы должны предусмотреть все риски и сделать максимально от нас возможное для безопасного прохождения весеннего половодья».

По информации Росгидромета по Вологодской области, на реках области отмечается колебание уровней воды, связанное с дневными положительными температурами. Уровни воды выше среднемноголетних значений на реках Вологда, верхняя и средняя Сухона, Кубена, Молога — на 30-80 см, на реках нижняя Сухона, Северная Двина, Юг около или ниже нормы — на 10-50 см. На реке Ягорба отмечаются промоины в районе города, на отдельных реках появилась на льду вода.

Формирование максимальных уровней воды весеннего половодья ожидается во второй-третьей декадах апреля в сроки, близкие к среднемноголетним.