Жилой комплекс Маурино подключили к водоснабжению, проблема с канализацией остается

07.04.2022 [Общество]

Жилой комплекс в Маурино подключили к центральной системе водоснабжения подключили жилой комплекс.

«Над этим вопросом работали на протяжении нескольких лет. Сегодня сотрудники нашего коммунального предприятия „Федотово“ и городского „Вологдагорводоканала“ переключили водоподачу со скважины на муниципальный водопровод», — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Жители деревни Маурино Вологодского района уже почти пять лет сталкиваются с проблемами с водой, канализацией и электричеством. Когда-то они купили квартиры в комплексе «Royal park», состоящем из семи домов.  Он был построен в 2016 году. Застройщик, ООО «Строительное управление-​35», позиционировал «Royal park» как «проект, где всё сделано для комфорта». Однако вот уже пятый год жители домов этого комфорта не видят. Системы водоснабжения и водоотведения не подключены к централизованным сетям областной столицы. Вода в дома идет из автономной скважины при помощи насоса. 

«С момента постройки шесть лет назад в комплексе из семи домов не было качественной воды. Жидкость неприятно пахла. Здания были подключены к локальным коммунальным сетям застройщиком. Скважина не имела лицензии и не отвечала гигиеническим стандартам. Помимо Администрации Вологодского района, в решение вопроса включились Правительство региона, прокуратора, городской водоканал и местные жители. В 2021 году мы начали работу по подведению централизованного водопровода. За счет бюджета района построили сети. Сегодня завершили работы и подали воду в дома», — комментирует ситуацию Сергей Жестянников.

Но канализация дома остается в плохом состоянии. Стоки из нее постоянно попадают в расположенную рядом реку Евковка, что загрязняет водоем. По словам главы Вологодского района проект по строительству сетей и насосной станции разработан и находится на согласовании. Также сейчас власти определяются с источником финансирования. На работы потребуется более пяти миллионов рублей.

Читайте также:

Тэги: Маурино, канализация, водоснабжение

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
Звание «Ветеран труда Вологодской области» будут выплачивать без грамот и других поощрений
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Театрализованная экскурсия по воспоминаниям Варлама Шаламова пройдет в Вологде 9 апреля
Жилой комплекс Маурино подключили к водоснабжению, проблема с канализацией остается
Бить баклуши научат жителей Вологды на специальном мастер-классе
Владелец «Фосагро» попал под санкции Великобритании
Выставка «Спасо-Прилуцкий Дмитриев монастырь: этапы возрождения» открывается на территории монастыря
Депутаты Госдумы предоставят Генпрокуратуре новые возможности по блокировке и закрытию СМИ
Вологжанин задержан по подозрению в краже 2,5 тонн каменного угля
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3346
0
06.04.2022 [БлогоVO]

Оказалось, в России очень мало своего. Начиная с клея и мебельных петель и заканчивая станками

496
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

717
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика