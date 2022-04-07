Жилой комплекс Маурино подключили к водоснабжению, проблема с канализацией остается

Жилой комплекс в Маурино подключили к центральной системе водоснабжения подключили жилой комплекс.

«Над этим вопросом работали на протяжении нескольких лет. Сегодня сотрудники нашего коммунального предприятия „Федотово“ и городского „Вологдагорводоканала“ переключили водоподачу со скважины на муниципальный водопровод», — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Жители деревни Маурино Вологодского района уже почти пять лет сталкиваются с проблемами с водой, канализацией и электричеством. Когда-то они купили квартиры в комплексе «Royal park», состоящем из семи домов. Он был построен в 2016 году. Застройщик, ООО «Строительное управление-​35», позиционировал «Royal park» как «проект, где всё сделано для комфорта». Однако вот уже пятый год жители домов этого комфорта не видят. Системы водоснабжения и водоотведения не подключены к централизованным сетям областной столицы. Вода в дома идет из автономной скважины при помощи насоса.

«С момента постройки шесть лет назад в комплексе из семи домов не было качественной воды. Жидкость неприятно пахла. Здания были подключены к локальным коммунальным сетям застройщиком. Скважина не имела лицензии и не отвечала гигиеническим стандартам. Помимо Администрации Вологодского района, в решение вопроса включились Правительство региона, прокуратора, городской водоканал и местные жители. В 2021 году мы начали работу по подведению централизованного водопровода. За счет бюджета района построили сети. Сегодня завершили работы и подали воду в дома», — комментирует ситуацию Сергей Жестянников.

Но канализация дома остается в плохом состоянии. Стоки из нее постоянно попадают в расположенную рядом реку Евковка, что загрязняет водоем. По словам главы Вологодского района проект по строительству сетей и насосной станции разработан и находится на согласовании. Также сейчас власти определяются с источником финансирования. На работы потребуется более пяти миллионов рублей.