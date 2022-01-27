Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

Наталья Рюмина

Жители деревни Маурино Вологодского района уже почти пять лет сталкиваются с проблемами воды, канализации и электричества. Когда-то они купили квартиры в комплексе «Royal park», состоящем из семи домов.

Он был построен в 2016 году. Застройщик ООО «Строительное управление-​35», позиционировал «Royal park» как «проект, где всё сделано для комфорта». Однако, вот уже пятый год жители домов этого комфорта не видят. Системы водоснабжения и водоотведения не подключены к централизованным сетям областной столицы. Вода в дома идет из автономной скважины при помощи насоса.

Канализация также оказалась в плохом состоянии. Стоки из нее постоянно попадают в расположенную рядом реку Евковка, что загрязняет ее.

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Местные куда только не обращались со своими проблемами, но дело их так и не сходит с мертвой точки. Жители считают, что проблемы с водой можно решить только если присоединиться к сетям Вологды. Но это решение должно приниматься на уровне администрации.

«В 2016 году недобросовестный застройщик сдал дома, а 5 из них Администрация района приняла, не смотря на многие нарушения, в том числе в части водоснабжения. У нас нелицензированная скважина с ужасной коричневой водой, да и ту грозятся отключить 1 мая администрация Вологодского района предлагают нам скинуться по 9000 рублей с человека и получить техусловия у ГорВодоканала. С семьи в среднем 36000 и это только водоснабжение, а ещё же подключение к канализации. Администрация хотят это в очередной раз сделать за счёт жильцов, своей вины (что приняли такие дома) не видят! Почему мы должны платить за то, за что уже однажды заплатили?!» — написала Светлана Егорова в апреле прошлого года в официальном паблике губернатора Вологодской области.

20 сентября прошлого года жители Маурино обратились на портал Вологодского района «Заяви о проблеме», где спросили главу района Сергея Жестянникова о том, как долго будет течь канализация от 25-го дома по улице архангельской в деревне Маурино. По словам местных жителей «скоро дорога превратиться в речку».

Фото Михаил Тихомиров

На что жители получили ответ, что деревня Маурино не входит в зону деятельности гарантирующих организаций, утвержденных постановлением администрации Вологодского муниципального района.

«В администрацию Вологодского муниципального района информация о зарегистрированных в данном населённом пункте объектах коммунальной инфраструктуры не предоставлялась. В реестре муниципальной собственности Вологодского муниципального района объекты жилищно-коммунального хозяйства, расположенные на территории д. Маурино сельского поселения Подлесное, не значатся. Кроме того, жителям вышеуказанных многоквартирных домов в д. Маурино, обслуживаемых ООО „Управляющая компания № 1“, начисление платы за потребляемые услуги водоснабжения и водоотведения не производится в связи с отсутствием утверждённых тарифов на данные услуги», — ответили в администрации района жителям.

Ответственность за предоставление качественных услуг жителям вышеуказанных многоквартирных домов несёт управляющая организация ООО «Управляющая компания № 1», а также застройщик ООО «СУ-35», которыми управляет Александр Юшин, отказавшийся в своё время от подключения жилого комплекса к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения города Вологды. Администрация Вологодского муниципального района направила в администрацию сельского поселения Подлесное письмо о необходимости провести работу по постановке объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на улице Архангельская деревни Маурино на учёт как бесхозяйных и предоставить информацию по домам, имеющуюся в распоряжении Отдела архитектуры и градостроительства.

Кроме этого чиновники обратились к руководству ООО «СУ -35», ООО «Управляющая компания № 1» и ООО «Водоканал-35» просьбой направить в администрацию района подробную информацию об объектах электро-, водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории комплекса для идентификации объектов, постановки их на учёт как бесхозяйных и дальнейшей передачи на обслуживание специализированным организациям. Запросы чиновников были проигнорированы.

«С целью обеспечения стабильным водоотведением многоквартирных жилых домов №№ 23, 23-а, 25, 25-б, 27, 27-а по ул. Архангельской д. Маурино Подлесного сельского поселения Вологодского района (далее — МКД) проводятся процедуры по заключению муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на объект: „Строительство участка сети водоотведения по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района“. По окончанию работ по проектированию и определению стоимости работ будет рассмотрен вопрос по включению строительства участка сети водоотведения в расходную часть бюджета района», — заключили в управлении строительства энергетики и коммунального хозяйства Вологодского района.

Депутат города Вологды Михаил Тихомиров, который в курсе ситуации, 6 декабря написал, что конце ноября встретился с главой Администрации Вологодского района Игорем Быковым, на которой обсудил ситуацию с водоотведением домов в Маурино.

«На данный момент проект водоотведения (канализация) разрабатывается. 21 декабря 2021 года на заседании Представительного Собрания Вологодского муниципального района депутатами будут внесены поправки в бюджет, после чего будут выделены дополнительные средства на строительство канализации. Закончить строительство планируется к концу февраля. Данный объект коммунальной инфраструктуры будет на балансе Вологодского муниципального района», — написал он.

Однако уже 10 января Михаил Тихомиров сообщил, что слово с делом расходятся:

«На данный момент речи о строительстве канализации в д. Маурино за счет средств Вологодского района быть не может. Т.к. судебное разбирательство не закончено. По решению суда подрядчик „СУ-35“ должен устранить все замечания, а точнее то, что он там наворотил. Сроки устранения не указаны. В конце декабря решением Представительного собрания были выделены дополнительные средства на создание проектно-сметной документации, но проекта на сегодняшний день у Администрации Вологодского муниципального района нет».

18 января 2022 года вологжане задали вопрос о домах на Архангельской в деревне Маурино во время прямого эфира Сергея Жестянникова. Он согласился, что это серьезная проблема.

«Мы долго-долго вели с господином Юшиным переговоры. Он даже начал строить за свои деньги канализацию, которую, к сожалению, потом „Водоканал“ не принял, сказал, что она неправильно построена»

По словам Жестянникова в прошлом году в Маурино была сделана распределительная сеть.

«Оплачены деньги „Водоканалу“ на техническое присоединение, у „Водоканала“ постоянно возникают вопросы относительно того, как бы не присоединить всю эту историю. Я претензий не высказываю „Водоканалу“, но я попросил представителя администрации лично встретиться с заместителя мэра встретиться с представителем „Водоканала“ что еще необходимо. Средства мы оплатили», — говорит Сергей Жестянников.

Однако, с водоотведением ситуация выглядит сложнее. Только в этом году будет подготовлен проект, который затем будет проходит экспертизу

«Пока нет ни проекта, ни экспертизы, когда они будут, мы будем заявляться по средствам в профильные департаменты. Объем средств значительный. Только присоединение по воде обошлось в 5 миллионов рублей. Это реально большие деньги, но эту проблему мы решать будем. Господин Юшин все суды проиграл, руками разводит, мол, я не могу. Будем делать мы», — сообщил Сергей Жестянников во время прямого эфира 18 января.

Еще в октябре 2018 Вологодским районным судом Вологодской области было принято решение возложить на директора «СУ-35» обязанность прекратить пользование недрами артезианской скважины, расположенной на участке недр «Мауринский», прекратить пользование поверхностным водным объектом — рекой Евковкой для целей сброса сточных вод.

Пока же идут все тяжбы, судебные и бюрократические, природоохранная прокуратура подала иск в суд на застройщика и суд обязал компанию «СУ-35» и управляющую компанию, обслуживающую новостройки прекратить сброс сточных вод в речку. В прошлом и позапрошлом году жители Вологды неоднократно жаловались на запах канализации в районе плотины на реке Евковке. Там гибли утки.

В ходе проверок оказалось, что пруд загрязняет канализация «комфортного» для жизни комплекса в Маурино, и именно жилых домов №№ 23, 23 «а», 25, 25 «а», 25 «б», 27, 27 «а» по улице Архангельской.

При лабораторных исследованиям были превышены несколько значений: аммонийный азот, фосфаты, что свидетельствует о загрязнении водного объекта хозяйственно-бытовыми сточными водами. За это учредителя ООО «Управляющая компания№ 1» и ООО «СУ-35» привлекли к ответственности. Делом о погибших птицах заинтересовался следственный комитет.

Сколько уток еще должно погибнуть до того, как решится проблема, видимо, покажет время.