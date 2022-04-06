Житель Череповца ногой разбил монитор банкомата

В Череповце 25-летний местный житель повредил банкомат и стену филиала банка в Зашекснинском районе.

О порче имущества заявила работница учреждения. Личность подозреваемого установили по записям с камер видеонаблюдения. Он сознался в содеянном и пояснил, что был пьян и не помнит, зачем пришёл с друзьями в банк.

«У задержанного произошла ссора с приятелями и он, разозлившись, нанес два удара рукой по стене, после чего сразу направился к одному из банкоматов и нанес два удара ногой по экрану. После случившегося мужчины скрылись с места преступления», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Череповцу.

По факту вандализма возбуждено уголовное дело. Череповчанину грозит до трёх месяцев ареста.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце мужчина устроил погром в филиале банка в Заягорбском районе города.