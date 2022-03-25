В Череповце мужчина устроил погром в филиале банка

25.03.2022 [Происшествия]

В Череповце мужчина пытался разбить банкоматы и камеры видеонаблюдения в филиале банка в Заягорбском районе города.

Об инциденте полицейским заявил представитель банка. Сумма ущерба составила 190 тысяч рублей. По факту вандализма было возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 47-летний ранее не судимый житель села Липин Бор. Его задержали. Он рассказал, что приезжал в Череповец на заработки.

«Таксуя, он заметил, что в автомобиле заканчивается топливо. Мужчина отправился к ближайшему банкомату, чтобы снять денег, но, вставив карту, терминал её зажевал. Находясь в чужом городе, испытывая чувство голода и усталости, он никак не ожидал, что у него возникнет такая проблема с банкоматом. Звонки на горячую линию не дали результатов и от отчаяния он затеял драку с техникой банка», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Теперь ему грозит до трёх месяцев ареста.

Тэги: вандализм, банкомат
Видео пресс-службы областного УМВД

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