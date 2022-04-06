В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

06.04.2022 [Происшествия]

В Кирилловском районе суд вынес приговор 24-летней Ляле и 30-летней Вере, признанным виновными в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, на первых допросах младшая подсудимая рассказывала, что приехала в Кириллов с родственниками из Череповца, чтобы купить лошадь. С собой у них были купюры «банка приколов». 22 января подсудимые зашли в квартиру потерпевшей на улице Пролетарской, поменяли 56 800 рублей пенсионерки на указанные купюры и ушли. Они хотели поделить деньги, но их задержали.

Обе женщины признали вину и рассказали, что одна из них представилась пострадавшей участковым полиции, а вторая соцработником.

«По словам потерпевшей, одна из женщин сказала, что была индексация и они принесли ей 1400 рублей к пенсии. Попросили принести им накопленные деньги для сканирования, чтобы они не пропали, как это было в 90-х годах. Она пересчитала деньги после того, как женщины ушли, и обнаружила, что купюры ненастоящие», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённой Ляле назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, Вере — года исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: мошенничество, обман пенсионеров, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Производители подняли цены на молоко на 15%
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Череповце восьмиклассник выпал с восьмого этажа
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»
Тело 6-летнего мальчика нашли в 50 метрах от полыньи в поселке Новый источник

Похожие новости

Жительница Харовска получила соцвыплату на погребение сожителя и не стала его хоронить

Суд приговорил её к обязательным работам и взыскал незаконно полученные деньги

894
0

Следком возбудил уголовное дело в отношении руководителя бюджетного учреждения в сфере туризма

По версии ведомства, руководитель предоставлял в бухгалтерию ложные командировочные авансовые отчеты

1973
0

Череповчанин втайне от жены взял по ее паспорту несколько кредитов

Общая сумма микрокредитов составила порядка 100 000 рублей

971
0

В Нюксенском районе мошенник продал мужчине ОСБ плиты из магазина строительных материалов, выдав их за свои

Деньги за плиты злоумышленник забрал себе, а потерпевший не получил заказанные стройматериалы

1045
0

Суд в Вологде заочно арестовал директора управляющей компании, который присвоил взносы жильцов обслуживаемого дома на капремонт

Мужчина объявлен в международный розыск

2151
0

Мошенник из Ростовской области продал несуществующие колёсные диски жителю Вологодского района

Выяснилось, что злоумышленника уже арестовали за аналогичные преступления

1032
0

Мошенник, выманивший больше двух миллионов рублей у жительницы Шексны, отправится в колонию

Подсудимый частично признал вину и сказал, что женщина обманула суд в показаниях, так как хотела выйти за него замуж

1641
0

В Вологде руководителя строительных фирм Светлану Шабурину суд признал виновной в мошенничестве

Общая сумма похищенных средств граждан, организаций, банка и департамента строительства области составила более 450 млн рублей

3756
0

Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту

Выяснилось также, что ранее он украл из магазина 15 палок колбасы, три из которых потерял

1409
0

Житель Вологды сдал в разборку два чужих КАМАЗа

Он покупал машины в рассрочку, но не платил продавцам деньги

1321
0

В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»

Организаторы компании похищали средства вкладчиков

1635
0

35-летнего жителя Череповца будут судить за мошенничество на шесть миллионов рублей

Некоторые жертвы — знакомые мужчины — брали кредиты и отдавали обвиняемому деньги

1564
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде уничтожат 173 бутылки конфискованного алкоголя
Житель Череповца ногой разбил монитор банкомата
Сенатор Юрий Воробьев готов поддержать вологодскую медицину на федеральном уровне
В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»
Как одевались модницы в вологодской глубинке в 19 веке, расскажет новая выставка в Вологде
Суд обязал администрацию Вохтоги обустроить 59 мусорных площадок
Туристский потенциал Вологодчины представят на юбилейной выставке «Ворота Севера»
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3290
0
05.04.2022 [БлогоVO]

Как сохраняют Россию. Путь краски и дома за рубль.

382
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

623
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика