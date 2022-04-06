В Кирилловском районе осудили двух мошенниц, которые подменили деньги пенсионерки на купюры «банка приколов»

В Кирилловском районе суд вынес приговор 24-летней Ляле и 30-летней Вере, признанным виновными в мошенничестве.

Как NewsVO сообщал ранее, на первых допросах младшая подсудимая рассказывала, что приехала в Кириллов с родственниками из Череповца, чтобы купить лошадь. С собой у них были купюры «банка приколов». 22 января подсудимые зашли в квартиру потерпевшей на улице Пролетарской, поменяли 56 800 рублей пенсионерки на указанные купюры и ушли. Они хотели поделить деньги, но их задержали.

Обе женщины признали вину и рассказали, что одна из них представилась пострадавшей участковым полиции, а вторая соцработником.

«По словам потерпевшей, одна из женщин сказала, что была индексация и они принесли ей 1400 рублей к пенсии. Попросили принести им накопленные деньги для сканирования, чтобы они не пропали, как это было в 90-х годах. Она пересчитала деньги после того, как женщины ушли, и обнаружила, что купюры ненастоящие», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, осуждённой Ляле назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, Вере — года исправительных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.