Центральные СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского

06.04.2022 [Общество]

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, - пишут РИА Новости.

«После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский. Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оценка деятельности Жириновского — неизменная поддержка избирателей.

Информацию о смерти политика подтвердили также в ЛДПР и назвали это ударом для всей России.

Как сообщал NewsVo, Владимир Жириновский 9 февраля был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве с коронавирусом. У него выявили обширное поражение легких — 75%. Политик был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи периодически вводили его в медикаментозный сон.

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий.

Тэги: потери, Владимир Жириновский, ЛДПР

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