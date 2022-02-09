Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

Лидер либерал демократов, депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в Центральной клинической больницу», — рассказал собеседник агентства.

По информации telegram-канала Mash, лидер ЛДПР госпитализирован с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. Политик пояснил, что "делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести".