Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом

09.02.2022 [Общество]

Лидер либерал демократов, депутат Госдумы Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на источник.

«Да, он сейчас в Центральной клинической больницу», — рассказал собеседник агентства.

По информации telegram-канала Mash, лидер ЛДПР госпитализирован с 50-70% поражением легких и двусторонней пневмонией.

В декабре Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что вакцинировался от коронавируса восемь раз. Политик пояснил, что "делает новые прививки достаточно часто — каждые два месяца вместо рекомендованных Минздравом шести".

Тэги: Жириновский, коронавирус, вакцинация
Сюжет: Пандемия коронавируса

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