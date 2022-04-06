За ампутированную голень рабочего предприятие заплатит 1 млн рублей

В Харовске вынесен приговор водителю автопогрузчика, по вине которого работник предприятия лишился голени левой ноги.

Как ранее сообщал NewsVo, 16 августа прошлого года на улице Красное Знамя в Харовске автопогрузчик, который перевозил стройматериалы наехал на рабочего, проверявшего колодцы на дороге у площадки готовой продукции.

«Подсудимый вину признал. В ходе следствия показал, что в указанное время он задним ходом выезжал из-под навеса на проезжую часть. Услышал крики, вышел из погрузчика и увидел, что между передними и задними колесами на асфальте лежит мужчина с поврежденной голенью. Снял с потерпевшего ремень и перетянул им ногу выше поврежденного участка. Понимает, что виноват только он. Перед потерпевшим извинился, раскаивается в содеянном», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

После аварии потерпевшему мужчине ампутировали левую голень. Он рассказал, что подсудимый ему звонил и извинялся. На строгом наказании не настаивал.

Суд приговорил водителя автопогрузчика к 1 году ограничения свободы. С предприятия, на котором была получена производственная травма, В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.