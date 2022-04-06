За ампутированную голень рабочего предприятие заплатит 1 млн рублей

06.04.2022 [Общество]

В Харовске вынесен приговор водителю автопогрузчика, по вине которого работник предприятия лишился голени левой ноги.

Как ранее сообщал NewsVo, 16 августа прошлого года на улице Красное Знамя в Харовске автопогрузчик, который перевозил стройматериалы наехал на рабочего, проверявшего колодцы на дороге у площадки готовой продукции.  

«Подсудимый вину признал. В ходе следствия показал, что в указанное время он задним ходом выезжал из-под навеса на проезжую часть. Услышал крики, вышел из погрузчика и увидел, что между передними и задними колесами на асфальте лежит мужчина с поврежденной голенью. Снял с потерпевшего ремень и перетянул им ногу выше поврежденного участка. Понимает, что виноват только он. Перед потерпевшим извинился, раскаивается в содеянном», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

После аварии потерпевшему мужчине ампутировали левую голень. Он рассказал, что подсудимый ему звонил и извинялся. На строгом наказании не настаивал.

Суд приговорил водителя автопогрузчика к 1 году ограничения свободы. С предприятия, на котором была получена производственная травма, В пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.  

Тэги: производственная травма, суд, приговор, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Производители подняли цены на молоко на 15%
Владелец вологодского автосервиса выиграл в лотерею 3 млн рублей
Военнослужащий из Сокола, которого больше месяца искала мать, вернулся в Россию
Мужчину задержали на одиночном пикете с упаковкой «Мираторг», где часть названия бренда была зачеркнута
Алексей Мордашов перегоняет одну из крупнейших яхт в мире - яхту Nord во Владивосток
В Вологде неизвестные расстреляли из травматического оружия сотрудников оптовой базы
Семья вологжан Арсентьевых любит путешествовать и составляет свою «Карту достопримечательностей Вологодской области»
В Вологде появится улица Олимпийская
В Вологодском районе идут поиски провалившегося под лед ребенка
В Грязовце медсестра выпала из машины «скорой»

Похожие новости

Житель Харовска погиб при взрыве бочки с маслом

Происшествие случилось на лесной делянке муниципального образования «Ерцевское» Архангельской области

1756
0

В Нюксенице предпринимателя оштрафовали на 30 тысяч рублей за травму работника при валке леса

В связи с травмой пострадавшему установлена инвалидность

1025
0

В Бабушкинском районе слесарь-ремонтник лишился кисти руки на производстве

Инцидент произошел 14 марта в поселке Юрманга

2411
0

Случай на пилораме, приведший к ампутации, расследуют в Харовске

Известно, что пострадал 30-летний местный житель. Он трудился в цехе на бревнопильном станке и серьёзно травмировал правую руку. В результате медикам пришлось частично ампутировать молодому человеку предплечье

1520
0

На Череповецком металлургическом комбинате работник упал вниз с пятиметровой высоты

Несчастный случай произошел еще 4 декабря, но известно о нем стало только сейчас: компания-подрядчик пыталась скрыть факт травмы

1855
0

Падение с высоты и ранение глаза: в Вожегодском районе расследуют две производственные травмы

Несчастные случаи произошли на предприятиях «ЭкоЛес» и «Вожега-лес». Сыщики устанавливают должностных лиц, по вине которых люди получили серьезные травмы

12901
0

Сбитому погрузчиком череповчанину пришлось ампутировать ногу

 По факту ДТП на промышленном предприятии возбуждено уголовное дело

1383
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологда и Севастополь могут подписать соглашение о сотрудничестве
11,6 миллионов рублей выделили в Вологодской области на ремонты и укрепление материально-технической базы детских загородных лагерей
В Череповце пятилетнюю девочку после вмешательства прокуратуры обеспечили сенсорами глюкозы
Налоговая служба и полиция начали отслеживать куплю-продажу валюты в социальных сетях
За ампутированную голень рабочего предприятие заплатит 1 млн рублей
Более 2 миллионов рублей планирует потратить презентационно-сервисный центр на покупку сувениров
Рекордно малое количество хоккейных команд примет участие в новом сезоне в КХЛ
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

3265
0
05.04.2022 [БлогоVO]

Как сохраняют Россию. Путь краски и дома за рубль.

291
0
04.04.2022 [Обзор Прессы]

Кто похоронен на коммунистическом кладбище у ограды Воскресенского собора?

581
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика