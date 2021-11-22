В Харовске рабочий лишился ноги из-за наехавшего на него погрузчика

22.11.2021 [Происшествия]

В Харовске завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего водителя погрузчика, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным следствия, в августе 2021 года обвиняемый, двигаясь на спецтехнике задним ходом по территории предприятия деревообработки, наехал на проходившего работника.

«Пострадавшему, 56 лет, была причинена травма с ампутацией левой голени, повлекшая тяжкий вред здоровью», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе следствия мужчина признал вину. Ему грозит до четырёх лет ограничения свободы, либо до года принудительных работ с лишением права занимать определённые должности, либо до года лишения свободы с лишением права занимать определённые должности. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: травма на производстве, водитель, следствие
видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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