Если у вас есть бизнес или вы только решили его открыть, с тонкостями помогут разобраться специалисты ПСБ.

Здесь есть всё для деловых людей. Расчетно-кассовое оборудование и кредиты на различные цели. Услугами ПСБ пользуются более 200 000 компаний и предпринимателей по всей России.

Его выбирают, потому что банк предоставляет широкий ассортимент тарифов по всем продуктам, и каждый бизнесмен найдет здесь то, что подходит именно ему.

Как новичкам в бизнесе выбрать тот тариф, который ему подходит?

В банке есть несколько тарифных планов для тех, кто только что открыл расчетный счет. Так, тарифный план «1% на всё»1 подойдет компаниям с ежемесячным оборотом не более 1 миллиона рублей. Он не предусматривает лимит по объему и количеству ежемесячных операций. Это тариф актуален для предпринимателей, активно производящих расчеты с физическими лицами.

Компаниям с невысокой финансовой активностью и сезонностью бизнеса лучше выбрать «Бизнес Старт»2. В этой программе не взимается комиссия за зачисление денежных средств на счет в сумме до 300 тысяч рублей. Более того, владельцу плана ‚Бизнес-старт‘ банк выдаст бизнес-карту с кешбэком. В обоих тарифах нет комиссий за ведение счета при отсутствии операций.

Для бизнеса с низкой финансовой активностью разработан тарифный план «Платите меньше». Клиент получит полгода обслуживания в подарок, а в конце этого срока абонентская плата составит весьма скромную сумму — всего 400 рублей в месяц. У тарифного плана тоже много бонусов: бесплатные внутрибанковские платежи и пять ежемесячных внешних платежей, бесплатные переводы физлицам до 100 тысяч рублей в месяц.

Тариф «Бизнес Лайт» выбирают предприниматели, предпочитающие наличный расчёт, поэтому все необходимые операции по счёту (оплата аренды, налогов и прочее) они могут проводить на максимально выгодных условиях.

«Бизнес 24×7» подходит владельцам малого бизнеса с растущими оборотами. В рамках этого пакета услуг можно открыть счета как в рублях, так и в иностранной валюте.

Для тех, чей бизнес вышел на новый уровень развития и требует проведения большого количества платёжных операций, подойдёт тариф «Бизнес Драйв». Выбравшие его предприниматели получают 50 платежей в месяц бесплатно, а также целый ряд других бонусов: бизнес-карту с кешбэком, внутрибанковские платежи без комиссии в режиме 24/7, интернет-банк за 0 рублей в месяц и т. д.

Надо ли предпринимателям платить за открытие счета в банке?

Нет. При открытии любого расчетного счета плата не взимается. Кроме того, по расчетно-кассовому обслуживанию проходит акция для действующих и новых клиентов МСБ. Преимущество для клиента — это скидка за ведение счета плюс бесплатное кодовое слово на весь срок период обслуживания в банке. Эта услуга позволяет персонализировать клиента при обращении на горячую линию по вопросам ведения и обслуживания расчетного счета.

Какие тарифные планы не предполагают плату за ведение счета?

Обращаясь в банк за расчётно-кассовым обслуживанием, клиенты чаще всего выбирают тарифный план «1% на всё», поскольку он, как правило, наиболее удобен и для индивидуальных предпринимателей, и для ООО. Назван он так, потому что стоимость торгового эквайринга для клиентов составляет всего 1% в месяц от суммы поступлений на счёт. Открыть расчётный счёт в рамках плана «1% на всё» — очень легко: всё оформляется онлайн, буквально за считанные минуты и совершенно бесплатно. Более того, за ведение счёта и проведение платежей клиент не платит банку ничего.

План «Бизнес-старт» предназначен для того, кто только начинает своё дело, поэтому, как правило, располагает небольшими финансовыми средствами. ПСБ откроет такому предпринимателю счёт бесплатно.

Прежде, чем открыть расчетный счет, надо открыть бизнес. Многие задаются вопросом, где на него взять денег?

Для этого в ПСБ есть кредиты для бизнеса. Для клиентов, участвующих в закупках по 44-ФЗ, предусмотрено контрактное финансирование в рамках кредитного продукта «Без Бумаг. Контрактный»3. Сумма этого кредита — до 10 млн рублей, форма предоставления — невозобновляемая кредитная линия, а срок — 26 месяцев. Период, в который клиент может воспользоваться кредитными денежными средствами — 90 календарных дней с момента заключения договора, а погашение основного долга может быть отложено на срок до 6 месяцев с даты выдачи первого транша.

Для пополнения оборотных средств подойдет кредит «Без Бумаг. Оборотный»4. Сумма — до 10 млн рублей. Срок — до 36 месяцев. При подписании кредитной документации клиент может изменить срок действия кредита в большую сторону. Ставка по кредиту устанавливается индивидуально. Комиссий нет. Данный кредит подойдет на любые цели, связанные с бизнесом, предоставляется без залога и поручительства.

Для покупки товаров, для инвестиций и развития бизнеса есть «Кредит онлайн»5. Его можно оформить сразу в интернет-банке. Сумма кредита — до 10 млн рублей при сроке от 3 до 36 месяцев, ставка по кредиту устанавливается индивидуально. Залог не требуется.

1 РКО « 1% на всё». Открытие и ведение счёта (только в рублях) — без комиссии. Переводы в интернет-банке и мобильном банке — без комиссии. СМС-информирование — без комиссии. Банк не взимает комиссионное вознаграждение при осуществлении переводов на счета физических лиц в размере до 10 млн рублей, совершённых в течение одного календарного месяца, за переводы на счета физических лиц свыше 10 млн рублей, совершённых в течение одного календарного месяца, комиссия составляет 10%. 10% кешбэка возвращается на бизнес-карту в рамках Акции « Кэшбэк для бизнеса». Снятие наличных в банкомате (ПСБ и банков-партнёров): до 500 тыс. руб. в месяц — без комиссии (от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. — 3%; от 3 млн руб. до 7 млн руб. — 10%). Комиссия за зачисление на счёт безналичных и наличных денежных средств (учитываются любые зачисления, в том числе от эквайринга и между своими счетами): 1% — до 3 млн руб. в месяц; 2% — от 3 до 5 млн руб. в месяц; 3% — от 5 млн руб. в месяц. Первый год обслуживания корпоративной карты — без комиссии (далее 99 или 200 руб. в месяц в зависимости от типа карты). Подробная информация об условиях тарифа « 1% на всё » указана на сайте psbank.ru.

2 «Бизнес Старт». Открытие счёта и заверение документов — бесплатно. Обслуживание расчетного счёта — бесплатно. Переводы физлицам до 100 000 рублей — бесплатно (Для переводов внутри банка при использовании систем дистанционного банковского обслуживания). 3 внешних платежа в месяц — бесплатно (при использовании систем дистанционного банковского обслуживания). Налоговые и бюджетные платежи — бесплатно. Внутрибанковские платежи 24/7 — бесплатно (Круглосуточные платежи действуют для расчетов между юридическими лицами и ИП — клиентами Промсвязьбанка — в интернет-банке). Выпуск карты для бизнеса с кешбэком до 10%. Переводы по номеру телефона на счета физлиц круглосуточно без перерыва и выходных через СБП (Сервис доступен только для резидентов РФ). Внесение наличных на счёт — бесплатно. Платежи: до 6 платежей — 0 рублей, от 7 — 100 рублей (Условия предоставляются в рамках акции « Wellcome-call для новых клиентов » сроком до 3 месяцев). Снятие наличных на з/п — 0,5%. Внесение через кассу — 0%. Интернет-банк — бесплатно. Переводы физлицам внутри банка до 150 000 рублей — 0%, до 500 000 рублей — 1,5%, до 1 000 000 рублей — 5%, от 1 000 000 рублей — 10%. Переводы физлицам внутри банка до 400 000 рублей — 0% в рамках акции « Wellcome-call для новых клиентов » сроком до 3 месяцев. Подробная информация об условиях тарифа « Бизнес Старт » указана на сайте psbank.ru.

3 « Кредит ‚Без бумаг | Контрактный » . Кредит предоставляется на следующих условиях: цель кредита — на исполнение госконтракта по 44-ФЗ, срок кредита — до 26 месяцев, отсрочка погашения основного долга 6 месяцев с даты выдачи первого транша, процентная ставка индивидуальна. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора. Порядок погашения: погашение основного долга ежемесячно равными долями после окончания льготного периода. Допускается полное досрочное погашение через интернет-банк. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Подробную информацию о кредите, тарифах, требованиях к заемщикам и способах погашения можно узнать по телефону 8 800 333 25 50 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте psbank.ru в разделе « Малому бизнесу » . Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.

4 Кредит « Без бумаг | Оборотный » . Льготный кредит на любые бизнес-цели по программе льготного кредитования МИНЭК. Процентная ставка индивидуальна. Цель кредита — пополнение оборотных средств. Срок кредита от 3 до 36 месяцев. Валюта кредита Рубли РФ. Комиссии банка отсутствует. Возможно только полное досрочное погашение (в дату очередного платежа) через интернет-банк. Порядок погашения — аннуитетный график платежей. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 (пятисот) рублей за каждый день просрочки исполнения. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату выхода публикации. ПАО « Промсвязьбанк » . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.