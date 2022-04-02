Максим Цветков завоевал серебряную медаль в Масс-старте на Чемпионате России по биатлону

02.04.2022 [Спорт]

Максим Цветков завоевал серебряную медаль в Масс-старте на Чемпионате России по биатлону.

Цветков, представитель Вологодской области и Санкт-Петербурга, допустил всего лишь один промах на четырех огневых рубежах, и мог бы рассчитывать на победу, если бы не бросил бороться на последний метрах дистанции.

В итоге победу одержал партнер Максима по сборной Санкт-Петербурга, Василий Томшин. Он опередил уроженца Бабаево всего на 0,9 секунды. Третье месте занял Никита Поршнев из ХМАО-Югра.

Отметим, что для Максима Цветкова эта медаль стала второй на этом Чемпионате России, который проходит в Тюмени с 30 марта по 3 апреля. Ранее NewsVo рассказывал, что Цветков в компании с Екатериной Юрловой-Перхт выиграл сингл-микст. 

Чемпионат завершится завтра классической эстафетой 4x7,5 км у мужчин.
 

Тэги: биатлон, Цветков

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