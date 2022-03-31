Максим Цветков одержал победу на Чемпионате России по биатлону

Биатлонист Максим Цветков в паре с Екатериной Юрловой-Перхт принес победу сборной Санкт-Петербурга в дисциплине сингл-микс или одиночная смешанная эстафета на Чемпионате России. Напомним, что Максим Цветков выступает в параллельном зачёте за Вологодскую область и Санкт-Петербург.

Пара Юрлова-Перхт/Цветков допустила только три промаха на огневых рубежах, и преодолела дистанцию за 36:46,6. На втором месте, с отставанием почти 27 секунд — представители Тюменской области Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Тройку лидеров замкнули свердловчане Тамара Дербушева и Кирилл Бажин.

Отметим, что пара Екатерина Юрлова-Перхт — Максим Цветков одна из самых титулованных на Чемпионате. Она — чемпионка мира 2015 года в индивидуальной гонке и 2018 года, а также в летнем биатлоне. Он — чемпионат мира 2017 и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 в эстафете 4×7,5 км.