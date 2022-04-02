213 новых случае заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

02.04.2022 [Общество]

213 новый случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. 6 человек умерли, 776 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 2 апреля на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 185 183 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 176 655 пациентов выздоровели, 3 656 человек умерли.

Статистика по коронавирусу от Яндекса на 2 апреля 2022 года

Ранее NewsVo рассказывал, что режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 18 апреля. 
 

Тэги: коронавирус, статистика

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