В Вологодской области до 18 апреля продлен режим повышенной готовности

28.03.2022 [Общество]

В Вологодской области за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 26,7%. Госпитализация больных за этот же период снизилась на 34%. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сегодня рассказал начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.    

«На протяжении шести недель в регионе фиксируется ежедневное снижение заболеваемости. При этом снижается также и коллективный иммунитет за счет вологжан, у которых истекает шестимесячный период с момента последней вакцинации. Поэтому предлагаем до 18 апреля продлить режим повышенной готовности», — пояснил Плотников.

Руководитель регионального депздрава также предложил сократить 135 коек в моногоспиталях Вологды, Череповца и Великого Устюга.

«В городской больнице № 2 Вологды мы готовы открыть второе кардиологическое отделение. С 1 апреля в Череповце на прием беременных начнет работать городской родильный дом», — рассказал Плотников.

Несмотря на общее улучшение ситуации с COVID-19, Вологодская область, по словам начальника регионального департамента здравоохранения, занимает 11 рейтинговое место в стране по уровню заболеваемости коронавирусом.

Тэги: коронавирус, моногоспитали
Сюжет: Пандемия коронавируса

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