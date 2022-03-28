В Вологодской области до 18 апреля продлен режим повышенной готовности

В Вологодской области за последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусом снизился на 26,7%. Госпитализация больных за этот же период снизилась на 34%. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сегодня рассказал начальник департамента здравоохранения Алексей Плотников.

«На протяжении шести недель в регионе фиксируется ежедневное снижение заболеваемости. При этом снижается также и коллективный иммунитет за счет вологжан, у которых истекает шестимесячный период с момента последней вакцинации. Поэтому предлагаем до 18 апреля продлить режим повышенной готовности», — пояснил Плотников.

Руководитель регионального депздрава также предложил сократить 135 коек в моногоспиталях Вологды, Череповца и Великого Устюга.

«В городской больнице № 2 Вологды мы готовы открыть второе кардиологическое отделение. С 1 апреля в Череповце на прием беременных начнет работать городской родильный дом», — рассказал Плотников.

Несмотря на общее улучшение ситуации с COVID-19, Вологодская область, по словам начальника регионального департамента здравоохранения, занимает 11 рейтинговое место в стране по уровню заболеваемости коронавирусом.