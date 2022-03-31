Показ игрового-документального фильма «От волока до Вологды» пройдет в Ленкоме 2 апреля

31.03.2022 [Культура]

Показ игрового-документального фильма «От волока до Вологды» состоится в вологодском кинотеатре «Ленком» 2 апреля.

Зрителям будут представлены три части фильма по 40 минут. В основе сюжета – наиболее значимые вехи вологодской истории от 1147 года до наших дней, официальные факты, устоявшиеся мифы и легенды. 

Режиссеры – Снежана Малашина и Дмитрий Чернецов. 

Авторы историко-художественного текста – Роберт Балакшин и Роман Биланчук. Консультантами выступили историки, археологи и архитекторы Вологды.

В фильме использованы 3D-реконструкции, чтобы показать, как могла выглядеть Вологда в 12-18 веках. Специально для проекта были созданы стилизованные исторические костюмы.

Расписание показов 2 апреля:

  • 10:00-11:00 часть первая Вологда древняя
  • 11:15-12:15 часть вторая Вологда на рубеже веков
  • 12:15 встреча с творческой группой
  • 13:00 часть третья Вологда советская

– Проект не преследует научно-исторических целей, не претендует на исторические открытия, создан для популяризации вологодской истории, – сообщают создатели.
 

Тэги: показ, фильм, история

ТОП НЕДЕЛИ

В ходе спецоперации на Украине погиб 20-летний уроженец Бабаево Максим Лаврентьев
Вологодский драматический театр попал под санкции
В Череповце мужчина устроил погром в филиале банка
В Вологде экс-сотрудник силового ведомства получил срок за разглашение гостайны
Глава администрации Череповецкого района сложил с себя полномочия
Минобороны озвучило войсковые потери за время спецоперации на Украине
ФАС возбудило дело в отношении  «Пятерочки» и «Магнита» из-за намеренной поддержки ажиотажного спроса на сахар
В Вологде создали «Дневник туриста», который поможет гостям путешествовать по городу
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Вологодской области
В Вологде после издевательств одноклассников 12-летний мальчик попал в больницу

Похожие новости

12 апреля в кинозале Вологды бесплатно покажут мультфильм «Тайна третьей планеты»

Об этом сообщила администрация кинозала «1000 и 1 фильм»

1275
0

Немой документальный фильм «Годовщина революции» покажут 7 декабря в Вологде

Показ состоится в кинотеатре «Ленком» в рамках «Дней VOICES»

1292
0

Фильм «Остров» покажут в рамках акции «Ночь кино» в Вологодской областной библиотеке

Показ состоится 24 августа, начало в 18 часов

1028
0

Красный угол приглашает вологжан на показ мод и выставку винтажных платьев

Мероприятие начнется 7 марта в 18:00, вход свободный. Всех посетительниц ждут цветы и фотосессия от модного фотографа

2768
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Тотьмы избил таксиста, которому не заплатил за поездку
1 апреля в Вологодской области начнут принимать заявления в 1класс
Почти 100 молодых вологодских семей получили жилищные сертификаты
В Череповце малолетние вандалы избили туи около Дворца металлургов
Выставка векторной графики вологодской художницы Анны Цветковой (Любимцевой) откроется в Вологде 2 апреля
МегаФон увеличивает емкость резерва облачной инфраструктуры в семь раз
Автор проекта ретро-вывесок в Рыбинске Митя Кузнецов расскажет жителям Вологды, как вернуть историю центру города
 
17.03.2022 [Общество]

Игра в домик: в Вологде предприниматель изменил площадь дома-памятника в полтора раза и пытается это узаконить

2884
0
31.03.2022 [БлогоVO]

Один из наилучших способов развеяться — это #чайф_экскурсия. Несмотря на мартовские холода, Владимир Шахрин отправился прогуляться по Вологде

507
0
28.03.2022 [Обзор Прессы]

В Вологде открылась социальная швейная мастерская «С миру по нитке»

516
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика