Показ игрового-документального фильма «От волока до Вологды» пройдет в Ленкоме 2 апреля

Показ игрового-документального фильма «От волока до Вологды» состоится в вологодском кинотеатре «Ленком» 2 апреля.

Зрителям будут представлены три части фильма по 40 минут. В основе сюжета – наиболее значимые вехи вологодской истории от 1147 года до наших дней, официальные факты, устоявшиеся мифы и легенды.

Режиссеры – Снежана Малашина и Дмитрий Чернецов.

Авторы историко-художественного текста – Роберт Балакшин и Роман Биланчук. Консультантами выступили историки, археологи и архитекторы Вологды.

В фильме использованы 3D-реконструкции, чтобы показать, как могла выглядеть Вологда в 12-18 веках. Специально для проекта были созданы стилизованные исторические костюмы.

Расписание показов 2 апреля:

10:00-11:00 часть первая Вологда древняя

11:15-12:15 часть вторая Вологда на рубеже веков

12:15 встреча с творческой группой

13:00 часть третья Вологда советская