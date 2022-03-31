Операторов на год освободили от обязанности покрывать сетями 4G трассы и малые населенные пункты

31.03.2022 [Общество]

Минцифры ввело мораторий на обременение телеком-операторов по покрытию 4G-сетями федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более тысячи человек. Об этом говорится на сайте министерства.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по радиочастотам. Мораторий продлится год.

Дополнительную нагрузку операторы получили к продлению разрешений на использование частот для 4G. По условиям, к 8 сентября 2024 года они должны обеспечить покрытие LTE в 100% населенных пунктов численностью более тысячи человек, а к 8 сентября 2031 года — покрыть сетями LTE 99,9% дорог федерального значения.

Ранее NewsVo писал, что Минцифры рекомендовало сотовым операторам отменить безлимитные тарифы и сократить объемы интернет-трафика абонентам. На сайте Министерства цифрового развития говорится, что это необходимо «в целях обеспечения качества связи».

 

 

 

 

Тэги: мобильная связь

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